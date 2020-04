Hemiksemse dj’s zorgen voor vrolijke noot aan WZC Zonnewende: “Beetje vertier in moeilijke tijden” Ben Conaerts

25 april 2020

19u22 10 Aartselaar Ambiance troef zaterdagnamiddag aan het woonzorgcentrum Zonnewende in Aartselaar. De dj’s van het wekelijkse streamingfeestje ‘Schuren met de buren’ kwamen de bewoners en het personeel verblijden met een aantal leuke platen. Al werd het voor dj Ronnie Mijs (59) ook wat emotioneel. “Mijn moeder verblijft in het rusthuis en is dementerend. Ik ben bang dat ze me niet meer gaat herkennen als de coronacrisis voorbij is.”

Het woonzorgcentrum Zonnewende is zwaar getroffen door het coronavirus. Maar zaterdagnamiddag kon men alle kopzorgen even aan de kant schuiven. De dj’s van het wekelijkse streamingfeestje ‘Schuren met de buren’ kwamen twee uur platen draaien voor het personeel en voor de bewoners. Eerst vanuit de tuin aan de cafetaria, daarna langs de andere kant van het gebouw. Op die manier kon iedereen uit de bol gaan op de tonen van Elvis Presley, De Strangers en De Vogeltjesdans. “Het is onze manier om voor de mensen hier toch wat vertier te kunnen zorgen”, zegt dj Dave Carpels, een van de trekkers van ‘Schuren met de buren’. “Eerder draaiden we al twee sets voor de mensen van het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse in Hemiksem. Het is geweldig om te zien hoe we met muziek zoveel mensen even kunnen verblijden.”

Dj Ronnie Mijs gooide er met plezier een paar hits van Cliff Richard tegenaan. Ter ere van alle bewoners en de personeelsleden van het rusthuis, maar in het bijzonder voor zijn eigen moeder Nieke en schoonmoeder Marcella. Zij verblijven allebei in Zonnewende en missen het bezoek van Ronnie en zijn echtgenote heel erg. “Vooral mijn moeder heeft het zwaar”, zegt Ronnie. “Zij is 93, lijdt aan dementie en is besmet geraakt met corona. Ze is gelukkig wel symptoomvrij, dus ze is niet ziek. Voor de coronamaatregelen gingen mijn vrouw en ik zeker twee à drie keer per week bij haar op bezoek. Maar nu is het al zes weken geleden dat we haar nog gezien hebben. Ik ben bang dat ze ons niet meer gaat herkennen wanneer we de volgende keer op bezoek zullen komen.”

Ook psychologisch begint het voor Nieke allemaal zwaar door te wegen, zegt Ronnie. “Door haar dementie beseft ze niet goed wat er allemaal gaande is. Ze begrijpt niet waarom ze geen bezoek mag ontvangen en binnen moet blijven. Mijn moeder is altijd iemand geweest die niet graag stilzat. Een kaartje leggen, gaan dansen: als ze maar kon bewegen, als ze maar iets te doen had. Dus voor haar valt deze periode bijzonder zwaar. Ze is een sterke vrouw, maar nu is ze levensmoe aan het worden. We zijn blij dat we haar - én alle andere mensen van Zonnewende – met onze muziek toch even hebben kunnen opfleuren en een hart onder de riem kunnen steken. Zij verdienen dat.”



