Handelsvereniging ATA organiseert zomerhappening Ben Conaerts

19 juni 2019

Handelsvereniging ATA organiseert op zaterdag 22 juni zijn jaarlijkse zomerhappening. Vanaf 11 uur kan je in de Kapellestraat en op het Laar terecht voor een braderij. De handelaars verkopen hun waren aan scherpe prijzen en geven je de kans om leuke koopjes te doen. Doorlopend kan je genieten van allerlei optredens en attracties en kan je de honger stillen bij een van de foodtrucks. Om 18.30 uur is het tijd voor de knuffelworp, waarna enkele dj’s een passend einde aan het evenement mogen breien. De toegang is gratis.