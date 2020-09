Handelsorganisatie ATA maakt opnieuw enkele trouwe shoppers gelukkig Ben Conaerts

29 september 2020

Aartselaar Handelsorganisatie ATA heeft opnieuw een aantal trouwe shoppers gelukkig gemaakt met enkele prijzen.

Wie in de zomermaanden bij minstens vijf ATA-zaken koopt of consumeert, wordt door handelsvereniging ATA mogelijk beloond met een prijzenmand. De mand bevat elke maand geschenken en waardebonnen, goed voor een waarde van meer dan 500 euro. Onlangs mochten de winnaars van de maanden juli en augustus hun prijzen in ontvangst nemen.

“De wedstrijd is voor ons een manier om trouwe shoppers en consumenten te belonen”, zegt ATA-voorzitter Patci Beuckelaer. “De actie loopt nog tot en met 30 september.”

Deelnemen kan door je spaarkaart te halen bij een van de 30-tal deelnemende Aartselaarse handelaars, vijf verschillende stempels te verzamelen en je kaart te deponeren in de ATA-brievenbus in de Kapellestraat 9.