Handelsorganisatie ATA beloont trouwe shoppers met geschenkenmand Ben Conaerts

05 augustus 2020

16u05 0 Aartselaar Net als de afgelopen jaren organiseert handelsorganisatie ATA deze zomermaanden weer zijn ATA Shopping Surprise. Daarmee maken trouwe shoppers kans op een mooie prijzenmand. De eerste winnares van dit jaar heeft haar prijs al ontvangst mogen nemen.

Wie in de zomermaanden bij minstens vijf ATA-zaken koopt of consumeert, wordt door handelsvereniging ATA mogelijk beloond met een prijzenmand. De mand bevat elke maand geschenken en waardebonnen, goed voor een waarde van meer dan 500 euro. De winnares van de maand juni mocht zopas haar prijs in ontvangst nemen.

“Het is al het vierde jaar dat we onze ATA Shopping Surprise organiseren”, zegt ATA-voorzitter Patci Beuckelaer. “Normaal gezien beginnen we eraan in april, maar door de coronamaatregelen zijn we dit jaar gestart in juni. De wedstrijd is voor ons een manier om trouwe shoppers en consumenten te belonen.”

Deelnemen kan door je spaarkaart te halen bij een van de 30-tal deelnemende Aartselaarse handelaars, vijf verschillende stempels te verzamelen en je kaart te deponeren in de ATA-brievenbus in de Kapellestraat 9. Nog tot en met 30 september wordt elke maand één winnaar geloot.