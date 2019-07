Groen licht voor asfaltrenovatie Kleine Grippe: “Eerste fase wordt nog voor eind 2019 uitgevoerd” Ben Conaerts

10 juli 2019

15u44 0 Aartselaar De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de asfaltrenovatie in de wijk Kleine Grippe. De werken worden in twee fases uitgevoerd, waarvan de eerste nog voor het einde van dit jaar moet plaatsvinden.

De asfaltlaag in de wijk Kleine Grippe verkeert al een tijdje in slechte toestand. Tientallen jaren geleden werd ervoor geopteerd om de slechte asfaltlaag te renoveren door er een nieuwe asfaltlaag over te leggen. Maar gezien nu ook deze recentste laag kapot is, komen er diepe putten in het wegdek die tot de oorspronkelijke asfaltlaag gaan. De gemeentelijke wegendienst heeft waar mogelijk de putten opgevuld met koud asfalt, maar dat is slechts een tijdelijke maatregel. Het gemeentebestuur wil nu overgaan tot een meer ingrijpende vernieuwing van het asfalt. De voorbije gemeenteraad werd het licht alvast op groen gezet.

“De kosten van de asfaltvernieuwing worden geraamd op ongeveer 1 miljoen euro”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Maar het asfaltwerk was niet in onze begroting voorzien, dus we kunnen de werken nog niet in hun geheel laten uitvoeren. Onze financieel beheerder is er wel in geslaagd om 500.000 euro vrij te maken. Daarmee kunnen we dit jaar toch al de helft van de wijk onder handen nemen. Dat gaat dan om de straten Drie Bunder, Schuurveld, Heiveld en Kamersveld. We willen de werken nog voor het einde van dit jaar laten uitvoeren. Van zodra de aannemer, de exacte timing en de fasering gekend zijn, gaan we hierover de buurtbewoners informeren. De andere straten volgen in een latere, tweede fase, die voor 2020 op de agenda staat.”