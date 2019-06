Groen houdt fijnstofmeting: “Kritische plekken in kaart brengen” Ben Conaerts

14 juni 2019

18u39 0 Aartselaar Groen Aartselaar heeft vandaag een fijnstofmeting gehouden op verschillende plaatsen in Aartselaar. Zowel in de schoolomgevingen als aan de A12 werden metingen uitgevoerd.

Een tiental leden van Groen trok vandaag per fiets door Aartselaar om op verschillende plaatsen fijnstofmetingen te houden. Onder meer het Laar, de Carillolei, de Barones de Borrekenslaan, de Hoevelei en de schoolomgevingen kwamen ’s voormiddags aan bod. ’s Namiddags werd onderzoek verricht in de ruime omgeving van de A12 tot aan de Decathlon in Schelle.

Het is de eerste keer dat de Groenen in Aartselaar deze actie houden. “Fijn stof is overal”, zegt voorzitter René Lauwers. “Maar niet overal in dezelfde mate. Daarom willen we kijken wat de kritische plekken in onze gemeente zijn. Op die manier kunnen we gerichte aanbevelingen doen en bepaalde plaatsen mijden. Het inademen van fijn stof heeft immers heel wat gezondheidsrisico’s, zoals hartinfarcten, longkanker en hart- en vaatziekten.”

Groen wil het zeker niet bij één fijnstofmeting houden. “Het weer speelt tenslotte een heel belangrijke rol”, vervolgt Lauwers. “Droog of vochtig weer: dat kan tot heel verschillende resultaten leiden. Daarom plannen we later, bij andere omstandigheden, nieuwe metingen.”