Goochelaar Ben Cornelis geeft optreden in ‘t Veurleste Ben Conaerts

21 januari 2020

12u27 0 Aartselaar De vzw Ach ja organiseert op vrijdag 24 januari opnieuw een optreden in ’t Veurleste. Deze keer niet van een muziekgezelschap, maar van goochelaar Ben Cornelis.

Ben Cornelis komt uit Zwijndrecht en is een jong, opkomend talent in de goochelwereld. Na enkele try-outs onder vrienden is hij nu klaar om met zijn kunsten en trucs naar buiten te treden.

Het optreden vindt plaats om 21 uur in ’t Veurleste, de cafetaria van parochiezaal Koekoek. De toegang is gratis.