Gezocht: animatoren voor speelpleinwerking Ben Conaerts

10 januari 2020

13u57 0 Aartselaar De gemeente is op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerking, grabbelpas en tienerwerking.

Wie graag met kinderen omgaat en zich deze zomer enkele weken kan vrijmaken, kan zich kandidaat stellen. Dat doe je door dit formulier in te vullen en voor 16 februari 2020 te bezorgen aan de jeugddienst. Dat kan via jeugd@aartselaar.be of aan de balie in het sportcentrum of in het gemeentehuis.