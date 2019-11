Gezinsbond start met breicafé Ben Conaerts

08 november 2019

Met de winter voor de deur gaat de Gezinsbond van Aartselaar weer van start met haar tweewekelijkse breicafé. Geïnteresseerden kunnen daar een sjaal, trui of ander accessoire leren breien, onder begeleiding van Greta Van Reeth. Zij had jarenlang een breiwinkel in Boom en gaf al aan velen haar enthousiasme voor het breien door.

“Breien is erg gezellig en weer helemaal in de mode”, zegt ze. “Terwijl je werkt aan je breiwerk en geniet van een drankje, maak je een praatje met je medebreisters. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.”

Er wordt tien dinsdagavonden tweewekelijks van 19.30 tot 22 uur gebreid in sportcafé De Ark, te beginnen vanaf dinsdag 12 november. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven en kiest zelf welke data je komt. Deelname kost 5 euro per avond, leden van de Gezinsbond en van Femma betalen 3 euro.