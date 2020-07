Gemeenteraad zet licht op groen voor heraanleg Kontichsesteenweg in januari 2021 Ben Conaerts

10 juli 2020

17u20 0 Aartselaar De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de weg- en rioleringswerken in de Kontichsesteenweg. Het project zou in januari 2021 van start moeten gaan en een halt moeten toeroepen aan de waterproblematiek in de omgeving.

De aanpak van de Kontichsesteenweg stond op de planning voor de zomer van 2021, maar gezien de recente waterproblematiek in de omgeving, wil het gemeentebestuur de spade al in januari 2021 in de grond laten steken. Zowel de riolering als de wegenis zullen worden vernieuwd. De afgelopen gemeenteraad kreeg het project groen licht, al had oppositiepartij Open Vld wel opmerkingen over de afwezigheid van een voetpad.

“Het is logisch dat dit project naar voren wordt geschoven”, zegt Glenn Anné (Open Vld), “maar het is jammer dat we, op het moment dat we subsidies krijgen, met handen en voeten gebonden zijn aan de maatregelen die ons van hogerhand worden opgelegd. Zo betreur ik het dat er bij de heraanleg geen aparte ruimte wordt voorzien voor voetgangers die zich daar verplaatsen en winkelen. Het lijkt mij een stuk gevaarlijker te worden voor de voetgangers dan voor de fietsers.”

Bouwvergunning

“Je zit daar met een heel beperkte ruimte”, legt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) uit. “Als we een voet- én een fietspad hadden willen aanleggen volgens de opgelegde normen, dan hadden we delen van de berm moeten wegnemen en bijkomend moeten verharden. Daarmee zouden we niet alleen ingaan tegen ons beleid om zoveel mogelijk te ontharden, we zouden er ook een bouwvergunning voor moeten aanvragen. Dat zou heel het project met enkele maanden hebben vertraagd, wat we absoluut wilden vermijden. Daarom hebben we geopteerd voor een fiets- en voetpad dat gemengd wordt gebruikt.”

Nu de gunning en wijze van lastvoorwaarden werden goedgekeurd – enkel Open Vld onthield zich bij de stemming – kan er in september of oktober een aannemer worden aangesteld. Daarna zal er ook nog een infomoment worden georganiseerd voor de buurtbewoners.