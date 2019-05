Gemeenteraad eensluidend rond verkeerssituatie N177: “Ondertunneling is beste oplossing” Ben Conaerts

28 mei 2019

17u36 2 Aartselaar De gemeenteraad heeft zich uitgesproken tegen het voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om op elk kruispunt vanuit de N177 één linksafbeweging te schrappen. Met die maatregel wil het AWV de zijstraten van de N177 opnieuw wat langere groentijden geven, maar volgens de gemeenteraad heeft het plan vooral nadelige gevolgen.

“In het scenario dat het AWV voorstelt, zou ons centrum vanuit Antwerpen enkel nog bereikbaar zijn via de Kontichsesteenweg en de Leugstraat”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Dat zal leiden tot een grote toename aan verkeer zowel in de Kontichsesteenweg en Leugstraat als in het onderliggend wegennet zoals de Barones de Borrekenslaan en Carillolei. Dat is totaal onwenselijk.”

Het gemeentebestuur heeft binnenkort een spoedoverleg met het AWV om de situatie te bespreken. “We willen vragen om de verkeerslichtenregeling te herbekijken”, aldus De Wit. “Indien dat wordt geweigerd, kunnen we laten onderzoeken of er met noodbruggen kan gewerkt worden. Maar de beste oplossing is de doortrekking van de sleuf vanuit Boom, met een overkapping van de A12 en daarboven voorzieningen voor fietsverkeer en openbaar vervoer.”

Oppositiepartijen Open Vld en NAP sluiten zich aan bij de analyse van de burgemeester. “De huidige situatie is een pak slechter dan dat ze geweest is”, vindt Glenn Anné (Open Vld). “De enige goede oplossing hier is inderdaad de volledige ondertunneling van de sleuf tot in Wilrijk. Dat voorstel willen we zeker mee ondersteunen.”