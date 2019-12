Gemeentebestuur realiseert minder dan de helft van gebudgetteerde projecten: “Cijfers geven vertekend beeld” Ben Conaerts

18 december 2019

16u57 0

Uit een analyse van advieskantoor BDO blijkt dat de Vlaamse gemeenten minder dan de helft van de gebudgetteerde projecten ook daadwerkelijk uitvoert. Dat geldt onder meer voor Aartselaar, dat voor het boekjaar 2018 slechts 46 procent van haar beloftes zou hebben gerealiseerd. “Maar dat cijfer geeft een vertekend beeld”, luidt het bij het gemeentebestuur.

“In 2018 startten de rioleringswerken van Kleistraat en Oever. Het merendeel van dit miljoenenbudget stond op boekjaar 2018, maar de aannemer is pas echt beginnen factureren vanaf 2019. Dat geeft meteen een vertekend beeld, waarbij kredieten in 2018 stonden ingeschreven maar er nog niet meteen aanrekeningen volgden. Iedereen ziet echter in het straatbeeld dat we de belofte om Kleistraat en Oever aan te leggen wel degelijk nakomen”, zegt schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA).

“Daarnaast moest Aartselaar reeds kredieten voorzien voor drie woningprojecten die Igean in onze opdracht voorbereidt, in respectievelijk Adriaan Sanderslei, Barones de Borrekenslaan en Buerstedelei. Tegenover de prefinancieringslening uit onze boekhouding, moesten we dus kredieten voor liefst 2,63 miljoen euro voorzien. Maar hiervoor is nog geen aanrekening in 2018 binnen gekomen, want de projecten zitten nog in voorbereiding.”

“Deze twee miljoenenbudgetten vertekenen de Aartselaarse cijfers natuurlijk enorm”, aldus Vermoesen. “In realiteit zijn heel wat van onze beloftes uit het budget van 2018 gerealiseerd of in uitvoering en ligt ons percentage dus aanzienlijk hoger.”