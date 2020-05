Gemeentebestuur pakt verwaarloosde graven bij Sint-Leonarduskerk aan Ben Conaerts

26 mei 2020

16u45 0 Aartselaar Het gemeentebestuur gaat grote kuis houden in de grafzerken rond de kerk op het Laar. De nabestaanden hebben een jaar de tijd om de graven te onderhouden. Indien dat niet gebeurt, worden ze mogelijk verwijderd.

Rond de Sint-Leonarduskerk staan een tiental grafzerken van hoogwaardigheidsbekleders, zoals plaatselijke pastoors, voormalige burgemeesters of adellijke figuren. Een heel aantal van de graven worden echter al jaren niet meer onderhouden en liggen er verwaarloosd bij, wat het dorpsgezicht geen eer aandoet. Daarom roept het gemeentebestuur de nabestaanden nu op om de graven op te knappen.

“De nabestaanden krijgen een jaar de tijd om de graven aan te pakken”, zegt schepen van Begraafplaatsen René Lauwers (Groen). “Doen ze dat niet, bestaat de mogelijkheid dat de graven ambtshalve verwijderd zullen worden. Dan gaan we na of de persoon die er begraven ligt, al dan niet van gemeentelijk belang is. Is dat inderdaad het geval, dan brengen we het graf zelf in goede staat en zullen we het onderhouden. Anders kunnen we overwegen het graf te verwijderen.”

Volgens Lauwers moet de opkuis ten goede komen aan het uitzicht van het Laar. “Het gaat zeker een meerwaarde zijn. Het geheel gaat een veel nettere indruk maken. De grafzerken die je eigenlijk als een soort monument mag beschouwen, zullen nog meer in het oog springen.”