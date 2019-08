Gemeentebestuur koopt snelheidsinformatieborden voor schoolomgevingen Ben Conaerts

13u45 0 Aartselaar Aartselaar wist ruim 9.000 euro aan Vlaamse subsidies los te weken om schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Het gemeentebestuur wil daarmee tien extra snelheidsinformatieborden aankopen.

De snelheidsinformatieborden worden specifiek in de Aartselaarse schoolomgevingen geplaatst. Twee komen er in de Buerstedelei, vier in de Carillolei, della Faillelaan en Camiel Paulusstraat en nog eens vier in de Leon Gilliotlaan en Zwaluwenlaan. De totale investeringskost is geschat op 18.150 euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid via de subsidies dus vijftig procent voor haar rekening.

“Voor verkeersveilige schoolomgevingen is een aangepaste snelheid van automobilisten van groot belang”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “De zones 30 rond de schoolomgeving zijn al langer ingeburgerd, maar ons gemeentebestuur wil automobilisten nog extra sensibiliseren om die snelheid ook effectief te rijden. De snelheidsinformatieborden zijn daarvoor een geschikt middel.”

Fietssignalisatie

Volgens schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) is dit zeker niet de laatste stap. “Een verkeersveilige schoolomgeving nastreven is een permanente opdracht. Dankzij de subsidies kost elke investering voor de gemeente maar vijftig procent. Daarom denken we al na over wat we komende jaren willen investeren en waarvoor we subsidies willen aanvragen. We denken dan bijvoorbeeld aan bijkomende fietssignalisatie. Daarnaast werken we ook rioleringsprojecten in de Carillolei en Leon Gilliotlaan uit, waarbij we de straten structureel verkeersveiliger kunnen inrichten. We willen deze inspanning voor álle Aartselaarse scholen en schoolomgevingen doen. Elk kind geniet onze hoogste prioriteit.”