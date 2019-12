Exclusief voor abonnees Gemeentebestuur gaat komende jaren 17 miljoen investeren: dorpskern op de schop, nieuw zwembad én uitbreiding jeugdhuis Ben Conaerts

18 december 2019

13u38 0 Aartselaar Het gemeentebestuur gaat de komende jaren 17 miljoen euro investeren. Dat staat te lezen in het meerjarenplan 2020-2025, dat op de voorbije gemeenteraad werd goedgekeurd. De algemene personenbelasting zakt van 5 naar 4,9 procent, maar de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 504 naar 680. “Zelfs met deze aanpassingen blijven we fiscaal een van de meest voordelige gemeenten van de regio”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

“De vorige legislatuur zijn we met deze coalitie van N-VA en Groen reeds gestart met het vernieuwen van ons patrimonium en onze accommodaties”, aldus burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Die zichtbare veranderingen heeft de kiezer duidelijk weten te appreciëren, dus kiezen we ervoor om daarop verder te bouwen. Onze gemeentelijke diensten hebben verschillende noden aangeduid en in kaart gebracht en met het college hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk te investeren. In totaal ongeveer 17 miljoen euro, verspreid over verschillende domeinen.”

