Gemeentebestuur denkt aan noodbruggen over A12: “Situatie vandaag is onhoudbaar” Ben Conaerts

04 juli 2019

12u54 0 Aartselaar Het gemeentebestuur van Aartselaar heeft begrip voor de noodkreten van Handel en Industrie Aartselaar-Wilrijk (HIW) omtrent het fileleed op de A12. Het bestuur is zelf géén voorstander van een terugkeer naar de vorige lichtenregeling, maar vindt wel dat er een dringende oplossing moet komen. Er wordt onder meer gedacht aan noodbruggen.

Handel en Industrie Aartselaar-Wilrijk (HIW), een vereniging van zo’n 150 kmo’s aan in Wilrijk en Aartselaar, luidde eerder de alarmbel over de situatie op de A12. Sinds de nieuwe verkeerslichtenregeling is het fileleed volgens HIW zodanig toegenomen dat de economische schade oploopt tot in de duizenden euro’s per dag. HIW pleit voor een terugkeer naar de vorige lichtenregeling, het openstellen van de vrije busbanen, onderzoek naar fiets- en voetgangersbruggen en noodbruggen en het snel werk maken van de inbedding van de A12. “De huidige situatie is niet langer houdbaar”, klinkt het. Enkele ondernemers overwegen om via een advocaat een vordering te stellen voor de economische schade die ze lijden.

Zwartste kruispunten van Vlaanderen

“We hebben begrip voor de noodkreten van de handelaars en de dagelijkse gebruikers”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Ook met het gemeentebestuur zijn wij géén fan van de huidige lichtregeling. Ze leidt tot sluipverkeer, roodlichtnegatie en agressief verkeersgedrag. Er zijn nu nieuwe onveiligheidsrisico’s, zodat het omgekeerde wordt bereikt wat met de aanpassingen werd beoogd. Ook wij pleiten reeds lang en met aandrang bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor een oplossing op korte termijn. Maar wel een nieuwe oplossing, met een evenwicht tussen veiligheid én vlotte doorstroming. De terugkeer naar de oude situatie biedt daartoe geen garantie. Deze kruispunten waren niet voor niets aangeduid als de zwartste van Vlaanderen. Er was chaos op de kruispunten, verkeersonveiligheid, fileleed en een te hoog aantal ongevallen met gewonden en doden. Daar kunnen we echt niet zomaar naar terugkeren. Het momentum moet nu wél gegrepen worden om iets beters uit te werken, in afwachting van een structurele oplossing met ondertunneling. De huidige situatie is inderdaad onhoudbaar. Onze inwoners geraken het dorp niet meer in of uit.”

Busbanen

Het openstellen van de vrije busbanen voor alle verkeer, zoals het HIW voorstelt, is volgens het gemeentebestuur evenmin een optie. “Andere vervoersmodi zoals het fietsverkeer en het openbaar vervoer mogen geen slachtoffer worden van een oplossing voor de doorstroming van het auto- en vrachtverkeer”, vindt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Anders ontmoedig je het openbaar vervoer en krijg je nog meer verkeer. Op de koop toe maak je het rechts afslaan terug moeilijker als iedereen de busbaan gebruikt, wat dan weer nadelig is voor al onze inwoners. De busbanen vandaag zorgen overigens al voor meer capaciteit en scheiding van het verkeer. Voorheen werd er op deze stroken geparkeerd, wat leidde tot allerlei onveilige toestanden.”

Er zijn nu nieuwe onveiligheidsrisico’s, zodat het omgekeerde wordt bereikt wat met de aanpassingen werd beoogd Burgemeester Sophie De Wit

Noodbruggen

Het bestuur riep zelf al op om de optie van noodbruggen te laten onderzoeken. Daarbij wordt het verkeer van de A12 over de belangrijkste kruispunten geleid en worden er onder de noodbruggen ook terugkeerlussen voor verkeer van de N177 voorzien. “Samen met VOKA en de omliggende gemeentebesturen werken we dat voorstel nu verder uit”, zegt schepen van Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Alle betrokken burgemeesters en VOKA zaten overigens op 17 juni nog samen en volgende week is een nieuw overleg met AWV ingepland. Alle krachten worden zo gebundeld om een oplossing te vinden. Alle constructieve suggesties worden meegenomen.”

Ondertunneling

Volgens het AWV zijn de noodbruggen, zoals ze werden gebruikt tijdens de werken aan de Antwerpse Ring, echter geen wenselijke of haalbare oplossing. “Zulke noodbruggen zijn niet toegankelijk voor vrachtwagens”, zegt Jef Schoenmaekers van het AWV. “Dus zouden de vrachtwagens in plaats van gebruik te maken van de brug, beneden op de A12 in de file moeten staan. Dat lijkt ons toch niet het ideale scenario. Bovendien is er nog een praktisch probleem rond de inpassingen van de bruggen. Dan zetten we liever in op duurzame oplossingen voor de lange termijn, namelijk het ondertunnelen van de kruispunten.”