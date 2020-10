Gemeentebestuur bevraagt lokale ondernemers over corona-impact Ben Conaerts

13u14 0 Aartselaar Het gemeentebestuur van Aartselaar houdt een bevraging bij de lokale ondernemers om te peilen naar de impact van de coronacrisis. “We willen weten wat we goed doen en wat beter kan”, zegt schepen voor Lokale Economie Mark Vanhecke (N-VA).

De voorbije maanden hadden een grote impact op het leven en werken van iedereen. Niet in het minst de ondernemers kregen het zwaar te verduren. Vanuit het gemeentebestuur werden verschillende steunmaatregelen uitgewerkt, zoals een coronawaardebon voor elke inwoner en he t uitstellen van de belastingheffing. Nu wil men met een bevraging een idee krijgen hoe de ondernemers de ondersteuning hebben ervaren.

“We hebben opdracht gegeven aan de Universiteit Antwerpen om een impactonderzoek te organiseren bij de Aartselaarse ondernemers”, zegt schepen van Lokale Economie Mark Vanhecke (N-VA). “We willen graag weten wat we goed doen en wat er beter kan. Ook suggesties kunnen meegegeven worden. Daarnaast peilt de enquête naar de impact van corona op de ondernemingen en hun ondernemers en vernemen we graag welke verwachtingen ze hebben naar de toekomst toe.”

Vanhecke roept alle ondernemers op om de enquête in te vullen. Ze is volledig anoniem en neemt maximaal tien minuten in beslag. “Ondernemers zijn een zeer moeilijk te bereiken publiek. Daar heb ik alle begrip voor want hun tijd is zeer kostbaar. Hopelijk hebben ze toch tien minuutjes tijd om ons te laten weten wat er, zeker nu tijdens corona, bij hen leeft. We profiteren er meteen van om via dit onderzoek de Ondernemers Raad Aartselaar, de ORA, bekend te maken. Via deze adviesraad is het de bedoeling om regelmatig ideeën uit te wisselen.”

De enquête is hier terug te vinden.