Gemeente zoekt monitoren voor sportkampen Ben Conaerts

30 januari 2020

13u40 0 Aartselaar De gemeentelijke sportdienst is op zoek naar monitoren voor de sportkampen in de paas- en zomervakantie.

De gemeente organiseert in de paasvakantie en de zomervakantie enkele sportkampen op het sportcentrum in de Kleistraat. Om die kampen mee in goede banen leiden, is de sportdienst op zoek naar enthousiaste monitoren.

“We zoeken mensen met een grote verantwoordelijkheidszin die goed met kinderen omkunnen”, klinkt het. “Je hebt ook minstens het tweede jaar bachelor LO of kleuteronderwijs afgerond of bent in het bezit van een VTS-sportdiploma. Je komt terecht in een aangename werkomgeving met een goede werksfeer en geniet van een aantrekkelijk loon via monitoren- of vrijwilligerscontract of via de bijkluswet.”

Wie zich kandidaat wil stellen, kan zijn sportief CV mailen naar sport@aartselaar.be