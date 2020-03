Gemeente wil zorgmedewerkers bedanken met applaus Ben Conaerts

19 maart 2020

18u56 0 Aartselaar De gemeente Aartselaar lanceert een oproep naar haar inwoners om op vrijdag 20 maart om 12 uur een massaal applaus te geven aan de zorgmedewerkers.

“Naar analogie van Italië doen we een oproep binnen onze gemeente een oorverdovend luid applaus te geven aan allen die hun steentje bijdragen voor de bevolking. We geven dit applaus enkel door de ramen van onze huizen & appartementen. Het mag geenszins de bedoeling zijn om samen te scholen en we moeten de afstandsregels absoluut respecteren”, klinkt het.

Daarnaast is er een oproep om een witte handdoek, doek, T-shirt of tekening uit de huizen te hangen. “Dat is een kleine symbolische actie om te tonen dat de bevolking hun inspanningen heel hard waardeert. Als ze na een helse werkdag naar huis rijden en ze zien dit gebaar, zal het dat zeker deugd doen.”