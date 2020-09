Gemeente organiseert Fairtrade-ontbijt Ben Conaerts

25 september 2020

12u02 0 Aartselaar De gemeente Aartselaar en Oxfam Wereldwinkel organiseren op zondag 11 oktober een Fairtrade-ontbijt. Wie die ochtend wil smullen van een stevig ontbijtpakket, kan zich inschrijven tot vrijdag 2 oktober.

Een ontbijtpakket kost 8 euro per persoon en bevat onder meer pistoletjes, biokaas, verse eiersalade, choco, banaan, chocolade, een speculaasje, koekjes, confituur, fruitsap, boter, enkele sneetjes rozijnenbrood, thee en suiker.

Bestellen kan tot 2 oktober 2020 via fairtrade@aartselaar.be, met vermelding van het aantal personen, of je het pakket afhaalt of wil laten leveren en eventueel je adres en gewenste tijdstip. Wie het pakket wil afhalen, kan daarvoor tussen 9 en 11 uur terecht in de Oxfam Wereldwinkel. Thuis laten leveren in Aartselaar kan tussen 8.30 en 9 uur en tussen 9.30 en 10 uur.