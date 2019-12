Gemeente moet op zoek naar nieuwe algemeen directeur Ben Conaerts

05 december 2019

14u03 0 Aartselaar Algemeen directeur Luc Van Limbergen gaat op 1 april 2020 met pensioen, dus moet het gemeentebestuur op zoek naar een opvolger. De vorige gemeenteraad werd beslist de functie in te vullen bij wijze van bevordering.

De functie van algemeen directeur - de vroegere gemeentesecretaris - wordt vacant vanaf 1 april 2020. “We gaan een oproep doen naar iedereen die ervoor in aanmerking komt”, zegt Van Limbergen. “Dat zijn de decretale graden, de gewezen decretale graden en iedereen die op A-niveau zit en die minstens vijf jaar in die functie actief is. Binnen de huidige structuur van de gemeente gaat het om zes mensen die gaan aangeschreven worden en de kans krijgen zich kandidaat te stellen. Iedere kandidaat zal geëvalueerd worden op basis van een examen en een assessment. Achteraf krijgt de gemeenteraad het zeggenschap rond de feitelijke aanstelling. Zonder onvoorziene omstandigheden zou de procedure tegen eind januari afgerond moeten kunnen worden.”