Gemeente geeft 21.000 euro aan ontwikkelingssamenwerking Ben Conaerts

22 november 2019

Het gemeentebestuur trekt 21.000 euro uit voor ontwikkelingssamenwerking. Dat bedrag wordt verdeeld over elf organisaties met een Aartselaarse link die zich op een of andere manier engageren om mensen te helpen.

Het gaat onder meer om een project van Broederlijk Delen in Guatemala, van 11.11.11 in Bolivia en van Ondernemingen zonder Grenzen in Senegal. De gemeenteraad keurde het bedrag unaniem goed, al had oppositiepartij Vlaams Belang wel haar twijfels bij een aantal overkoepelde NGO’s die in de lijst waren opgenomen.