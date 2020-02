Gehekeld reclamebord in Kapellestraat blijft voorlopig staan Ben Conaerts

25 februari 2020

14u03 0 Aartselaar Het reclamebord op de hoek van de Kapellestraat en de Nieuwstraat blijft tot discussie leiden. Volgens oppositiepartij Open Vld beperkt het bord de zichtbaarheid voor chauffeurs en veroorzaakt het gevaarlijke situaties. Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) wil het bord voorlopig laten staan.

Oppositieraadslid Christel Bal (Open Vld) bracht de afgelopen gemeenteraad opnieuw het reclamebord op de hoek van de Kapellestraat en de Nieuwstraat ter sprake. “Bij het gebruik van de aangrenzende parkeerplaatsen ontstaat er een belemmerd zicht”, aldus Bal. “Daarom stellen we voor om het bord enkele meters te verplaatsen naar de aangrenzende supermarkt.”

Schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) zegt dat hij de situatie intussen zelf is gaan bekijken en dat hij moet toegeven dat het bord hinderlijk kan zijn. “Als er auto’s geparkeerd staan op de parkeerplaatsen, nemen die al het zicht weg”, aldus Lambrecht. “Maar ik kon nog wel vlak voorbij het reclamebord rijden om te zien of er verkeer aankwam.”

Het reclamebord verplaatsen is dus volgens Lambrecht zeker niet absoluut noodzakelijk. “Als je vraagt om het reclamebord weg te nemen omwille van de verkeersveiligheid en beperkte zichtbaarheid, moet er consequent worden gehandeld en moeten ook de parkeerplaatsen daar verdwijnen. Het ene doen zonder het andere heeft in praktijk weinig effect. Over twee jaar wordt de Kapellestraat heraangelegd en kunnen we kijken of we het bord niet wat kunnen verplaatsen.”