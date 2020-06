Geen zebrapaden en fietsoversteken in zone 30 van Kleistraat: “We volgen verkeerskundige regels” Ben Conaerts

09 juni 2020

Oppositiepartij NAP stelt zich vragen bij het gebrek aan een oversteekplaats voor fietsers in de Kleistraat, ter hoogte van de Groeningenlei. "Er worden geen oversteekplaatsen of zebrapaden meer aangelegd in een zone 30", reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (NAP).

“Fietsers in de Kleistraat missen een markering om veilig over te kunnen steken”, vindt oppositieraadslid Rudy Siebens (NAP). “Als je als fietser in de Kleistraat wil oversteken naar de Groeningenlei, vind je nergens een plek waar dat veilig kan.”

Dat is volgens schepen van Bart Lambrecht (N-VA) een bewuste keuze. “Het is in de verkeerskunde al lange tijd de opvatting of regel dat in een zone 30 geen oversteekplaatsen of zebrapaden meer worden aangelegd. Dat wordt zo toegepast in heel Vlaanderen. In dit geval is de zone 30 reeds heringericht met asverschuivingen, een plateau, wegversmallingen, voorrangsregelingen bij die wegversmallingen en een ander type wegdek.”