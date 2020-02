Geen vuur en oven meer in jeugdhuis De Leonaar: “Toestellen bleven vaak smerig achter” Ben Conaerts

06 februari 2020

16u05 0 Aartselaar Het jeugdhuis De Leonaar beschikt niet langer over een vuur en een microgolfoven. Volgens schepen van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA) werden de toestellen oneigenlijk gebruikt en leiden ze ertoe dat de keuken vuil werd achtergelaten.

Het jeugdhuis De Leonaar werd een aantal jaar geleden grondig vernieuwd. Huurders van het gebouw konden in de keuken steeds gebruik maken van een vuur en een microgolfoven om gerechten te bereiden. Maar oppositieraadslid Rudy Siebens (NAP) moest vaststellen dat de toestellen al een tijdje verdwenen zijn. “Het is dus niet langer mogelijk om daar iets op te warmen”, aldus Siebens.

“Het vuur en de microgolfoven werden oneigenlijk gebruikt”, legt schepen van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA) uit. “Ze werden nooit door de gebruikers gepoetst, waardoor de keuken heel smerig achterbleef. We kunnen niet van onze eigen mensen verwachten dat ze dat iedere keer zelf gaan opkuisen. Daarom hebben we beslist om niet langer een vuur en een oven te voorzien. Nu zien we dat huurders pizza’s laten komen of met een eigen oven of barbecue werken. Dat is een makkelijke oplossing en momenteel houden we het dus zoals het is. Als het nieuwe zwembad er staat en het jeugdhuis wordt uitgebreid, kunnen we de situatie herbekijken.”