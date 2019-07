Geen ticket voor Tomorrowland? Kom naar No-Ticketland Ben Conaerts

19 juli 2019

19u54 14 Aartselaar Wie geen ticket voor Tomorrowland heeft, kan op zaterdag 20 juli afzakken naar No-Ticketland in Aartselaar. Ook daar draait het om dansbare muziek, lekker eten en een unieke beleving, zij het natuurlijk op een veel kleinere schaal.

Het is telkens weer bijzonder moeilijk om aan tickets voor Tomorrowland te geraken. Het ene jaar heb je geluk, het andere jaar niet. Dus kwamen Erika De Kaey uit Hoboken en haar vrienden op het idee om een ludiek alternatief voor het dancefestival in Boom te voorzien: No-Ticketland. Het evenement vindt zaterdag plaats van 12 tot 22 uur in het Laarhof in Aartselaar. De toegang is gratis.

“We doen dit puur voor het plezier”, zegt Erika. “Al proberen we het natuurlijk wel goed aan te pakken. Enkele bevriende dj’s en ikzelf zorgen voor de muziek, we laten een foodtruck komen en voorzien een speciale aankleding in het thema van ‘steampunk’. We gaan verkleed rondlopen en hebben van een aantal bezoekers al gehoord dat ook zij verkleed zullen opdagen.”

“Ik wil zeker Ann Bakkovens van Het Laarhof bedanken om alles mee te ondersteunen”, vervolgt Erika. “Maar voor een goed begrip: het moet kleinschalig blijven. We vragen geen inkom, maar we hebben wel maar plaats voor maximaal 120 mensen. Vol is vol”, onderstreept ze. Feesten tot in de vroege uurtjes is ook uit den boze. “Om 22 uur houden we ermee op.”