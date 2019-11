Gebruikte seksspeeltjes zijn geruild aan Boomsesteenweg: nieuwe ‘loveshop’ Babylon is open David Acke

23 november 2019

11u52 1 Aartselaar In Aartselaar op de Boomsesteenweg opende de nieuwe Babylon Pleasure & Seduction. Een lovestore voor iedereen die zijn liefdesleven wat meer pit wil geven volgens de uitbater. Vibrators, kleine dildo’s en iets grotere, zweepjes, sexy lingerie, glijmiddel, olies en zelfs strafmeubels die rechtstreeks uit de middeleeuwen lijken te komen. “Hier plakken we geen label op mensen, maar willen we dat iedereen zijn liefdesleven en seksualiteit ten volle kan beleven.”

Noem het geen sekswinkel maar wel een lovestore, de nieuwe Babylon Pleasure & Seduction op de Boomsesteenweg in Aartselaar, waar vroeger Pabo gevestigd was. “Een sekswinkel heeft een negatieve connotatie. Het is iets donker en vuil en het houdt een taboe in stand. En dat is net hetgeen wij willen opheffen. Bovendien hebben wij geen DVD’s maar een groot assortiment aan producten die het liefdesleven intenser maakt voor iedereen”, vertelt zaakvoerder Sylvain Spitaels vlak voor de deuren van winkel opengaan.

Bullet

Buiten staan een twintigtal mensen te wachten. Sylvain lanceerde namelijk een promostunt. De eerste vijftig klanten zouden hun oude seksspeeltje kunnen omruilen voor een gratis nieuw exemplaar. Een grote zwarte vuilbak staat klaar voor de gebruikte plezierattributen te verzamelen. Nadien worden die naar het containerpark gebracht. Brigitte Clement (59) uit Londerzeel werpt haar vibrator in de vuilnisbak en krijgt een ‘bullet’ in de plaats. “Ik ken het niet maar ik ga het zeker proberen”, lacht ze. Gène heeft ze niet. “Waarom? Ik ben een gezonde single vrouw. Mijn oude was stuk dus ik kon een nieuwe wel gebruiken. Ik wilde mijn bedlakens wassen en mijn vibrator is zo in de wasmachine beland. Kapot”, lacht ze. Brigitte zegt een trouwe bezoeker te zijn, eerst van Pabo, nu dus van Babylon loveshop. “Het grote verschil met Pabo is dat ze kleren hebben voor grotere maten. Dat vind ik heel goed nieuws. Je kan via het internet kleren kopen maar dat doe ik niet. Hier kan je ze passen en krijg je advies op maat.” En ohja, ook leuk voor Birgitte: haar nieuw speeltje is waterproof.

Sylvain wil met Babylon Pleasure & Seduction een open winkel zijn waar iedereen de beste service krijgt. “We hebben gekozen voor mooie winkelrekjes waar de producten uitgestald worden met uitleg. Bovendien krijgt ons personeel ook een opleiding van de fabrikanten en de leveranciers zodat zij de klanten optimaal kunnen informeren. Niet elke toy is zomaar een toy.”

De winkel biedt een assortiment aan van meer dan 6.000 producten. Van olies tot glijmiddels, vibrators, kleren, en attributen voor het ruigere werk. Babylon wil daarnaast ook gebruik maken om een boodschap van inclusiviteit uit te dragen. “Iedereen kan hier zichzelf zijn zonder dat er een label op jou wordt geplakt. We streven ernaar om aan ieders wensen en behoeften te voldoen. Koppels, vrijgezellen, hetero’s, de LGBTQ+’s, mensen met een handicap, fetisjisten, BDSM-fanaten, jongeren en ouderen. Iedereen kan bij ons terecht voor zijn eigen seksbeleving.”