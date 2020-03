Fotografen houden actie om rusthuisbewoners op te beuren: “Mooie familiefoto kan in coronatijden wat troost bieden” Ben Conaerts

20 maart 2020

15u51 0 Aartselaar Fotografen Danny Van Rompaey en Thalia Janssen willen de bewoners van de woonzorgcentra in deze coronatijden opbeuren met een mooie familiefoto. Iedereen met familie in een woonzorgcentrum in de streek kan bij hen gratis een foto laten printen die vervolgens ter plaatse wordt afgeleverd. “Nu de bewoners geen bezoek mogen ontvangen, kan een mooie foto een beetje troost bieden.”

Nu iedereen ‘in z’n kot moet blijven’ en niet bij mekaar op bezoek mag komen, dreigen veel mensen in een sociaal isolement te belanden. Maar fotografen Danny Van Rompaey en Thalia Janssen, die in Aartselaar de zaak Dantha Photography uitbaten, willen hun steentje bijdragen om dat te voorkomen. Iedereen met een ouder of grootouder in een woonzorgcentrum in de streek kan door hen gratis een foto laten afdrukken op een formaat van 13 op 18 centimeter. Danny en Thalia bundelen al die foto’s en bezorgen ze vervolgens aan de woonzorgcentra.

“De moeder van mijn echtgenote verblijft zelf in een woonzorgcentrum”, vertelt Danny. “Haar vader wil haar dagelijks bezoeken en vindt het heel lastig dat dat nu niet meer kan. Zo zijn we op het idee gekomen om zulke mensen op onze eigen manier een hart onder de riem te steken. Een van de weinige dingen die we dezer dagen nog kunnen doen, is foto’s printen. Daarom willen we voor iedereen met familie in een woonzorgcentrum in de streek foto’s afdrukken en deze ter plaatse bezorgen. Een mooie foto kan hopelijk een beetje troost bieden.”

Fotokader

Danny en Thalia richten zich met hun actie voorlopig op de woonzorgcentra Zonnewende en Zonnetij in Aartselaar, De Wijtshage in Reet en Den Beuk in Boom. “De rusthuizen zijn op de hoogte van onze actie en we krijgen de eerste foto’s al volop binnen. We gaan dit wel op een zo veilig mogelijke manier organiseren: als we de foto’s afgeven aan het onthaal, zullen ze eerst 72 uur blijven liggen voor ze verdeeld worden. Misschien kunnen de bewoners van de woonzorgcentra vervolgens zelf creatief aan de slag gaan om een mooi fotokader te maken?”

Wie een foto wil laten printen en afgeven, kan deze in jpg-formaat mailen naar info@dantha-photography.be. Vermeld daarbij wel de naam van de persoon voor wie de foto bestemd is en waar hij of zij verblijft. Door de privacyreglementen moet je ook uitdrukkelijk vermelden dat je toestemming geeft aan Dantha Photography om de foto te printen en te bezorgen aan je naaste.