Federale politie laat A12 links liggen: op zes maanden tijd nul controles Ben Conaerts

26 oktober 2019

12u45 2 Aartselaar De federale politie heeft het voorbije half jaar geen enkele controle uitgevoerd op de A12 in Aartselaar. “Er is geen extra capaciteit beschikbaar om in te staan voor verkeersregeling en structureel toezicht”, laat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) weten. “Onbegrijpelijk”, vindt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Files, kruispuntblokkeringen, ongevallen: de problemen op de A12-kruispunten in Aartselaar zijn gekend. In afwachting van een structurele oplossing met een herinrichting van de A12, is de nood aan meer politiecontroles dan ook hoog, vindt Aartselaar burgemeester Sophie De Wit (N-VA). Maar nu blijkt dat de federale politie, die voor de autosnelweg bevoegd is, hier het voorbije halfjaar niet één controle heeft uitgevoerd. De laatste keer dat de federale politie er is tussengekomen, was op 18 maart 2019, de dag dat de nieuwe lichtenregeling werd ingevoerd. Dat werd bevestigd door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Geen extra capaciteit

“Het is niet mogelijk om permanent toezicht te houden aan de vijf kruispunten”, zegt De Crem. “De problematiek van de kruispunten is structureel van aard, zodat de oplossingen dat ook dienen te zijn. Gelet op het groot aantal incidenten en de te bedienen oppervlakte binnen de provincie, maar ook op de toegenomen werklast in het kader van onder andere de werken rond Oosterweel en de problematiek van de transmigranten, is er geen extra capaciteit beschikbaar om in te staan voor verkeersregeling en structureel toezicht.”

Negatief in het nieuws

Voor burgemeester De Wit is dat onbegrijpelijk. “Als lokale overheid trachten wij onze lokale politie in de mate van het mogelijke in te zetten op de zijbaan N177. Maar de A12 zelf, waarop automobilisten te pas en te onpas de kruispunten blokkeren en zo de doorstroming op de lokale wegen rampzalig maken, is een autosnelweg waarvoor de federale wegpolitie bevoegd is. In praktijk merken we dat die nooit aanwezig zijn, ook al is de A12 sinds de lichtenaanpassing in maart permanent negatief in het nieuws met files en ongevallen”, aldus De Wit.

Rioleringsproject

“Net in afwachting van een structurele oplossing van de A12 is het zo noodzakelijk dat de federale wegpolitie de huidige kruispunten mee komt handhaven en kruispuntblokkades vermijdt. Het rioleringsproject van Aquafin heeft de toestand alleen maar moeilijker gemaakt, maar heeft er tegelijkertijd wel voor gezorgd dat niet alle kruispunten tegelijkertijd open zijn en de politie zich dus kan focussen op de andere kruispunten. Net nú is de politie wél noodzakelijk en gaat het argument dat men niet op elk kruispunt tegelijkertijd kan staan, niet op.”

Commissie

Voor De Wit, die ook actief is als Kamerlid, is de kous nog niet af. “Ik ga de minister persoonlijk in de commissie hierover ondervragen en als burgemeester heel duidelijk maken waarom dat politietoezicht momenteel echt zo noodzakelijk is op de A12. Het wordt hoog tijd dat elke partij inziet dat het alle hens aan dek is om van de A12 iets te maken. Onze burger vraagt om die controles en heeft er geen behoefte aan om te horen welke politie er wel of niet bevoegd is. Iedereen moet zijn steentje bijdragen.”