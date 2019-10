Extra verkeersmaatregelen aan kerkhof met Allerheiligen Ben Conaerts

29 oktober 2019

De begraafplaats in de Lindelei in Aartselaar lokt met Allerheiligen altijd heel wat bezoekers. Om de veiligheid te waarborgen, neemt het gemeentebestuur extra verkeersmaatregelen. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november geldt in de Lindelei, tussen de Adriaan Sanderslei en de Solhofdreef, eenrichtingsverkeer in de richting van de Solhofdreef. Er zal op die dagen ook uitsluitend plaatselijk verkeer worden toegestaan in de Solhofdreef, komende van de Baron van Ertbornstraat richting de Lindelei.