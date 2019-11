Ex-journaliste geeft voordracht over vrouwelijke pianistes Ben Conaerts

18 november 2019

13u57 0 Aartselaar Gewezen journaliste Veerle Janssens houdt op woensdag 20 november een voordracht rond het thema ‘Vrouw aan de piano’.

Waarom kennen we zo weinig vrouwelijke componistes? Hadden ze geen talent? Veerle Janssens ging op ontdekkingstocht en verdiepte zich een jaar lang in het leven en het werk van bijzondere muzikale vrouwen uit de 19de en de 20ste eeuw. Het resultaat schreef ze neer in haar boek ‘Vrouw aan de piano’, waarin je kan lezen over onder meer Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Mel Bonis, Cécile Chaminade, Nadia en Lili Boulanger. Veerle Janssens laat je met deze dames kennismaken en speelt enkele pareltjes uit hun oeuvre.

De voordracht vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 12 euro en zijn te reserveren via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be. Ook op de avond zelf kan je nog kaarten kopen.