Eindelijk vlot over de A12 met extra ‘opstelstroken’ en aangepaste lichtenregeling? Ben Conaerts

10 juli 2019

20u01 1 Aartselaar Er worden opnieuw bijkomende maatregelen genomen voor een betere verkeersdoorstroming op de A12 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk. Er zal een ‘werfregeling’ voor de lichten uitgewerkt worden én er zullen bijkomende opstelstroken voorzien worden ter hoogte van de kruispunten. De piste van de noodbruggen, die door sommigen werd geopperd, wordt definitief verlaten.

Is er beterschap in zicht voor de verkeerssituatie op de A12 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk? Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toont zich na een overleg met de lokale besturen, de politie en Voka woensdagmiddag alvast bereid om nieuwe maatregelen te treffen voor een betere doorstroming. Zo zal het AWV onmiddellijk onderzoeken of er tijdens de duur van de werf van Aquafin een tijdelijke werflichtenregeling kan doorgevoerd worden. Dat moet leiden tot een invoering van een nieuwe lichtenregeling midden augustus. Deze aanpassing moet de doorstroming in de zijstraten verbeteren en de druk op de lokale wegen verminderen.

“Wat deze nieuwe regeling precies zal zijn, is nu nog niet duidelijk”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Dat zal onderzocht worden in het kader van de werf van Aquafin. Maar we hebben wel vastgesteld dat door de rioleringswerken van Aquafin de verkeersdruk in de zijstraten enorm groot is geworden. We gaan nu kijken of we daar iets aan kunnen doen, om tegen eind augustus de nodige aanpassingen uit te voeren op het terrein zelf.”

Opstelstroken

Een tweede maatregel is het aanleggen van een bijkomende opstelstrook in beide richtingen op de A12 aan weerszijden van ieder kruispunt. Hiervoor zal ruimte van de middenberm worden ingenomen. “De stroken zullen over een lengte van ongeveer 150 meter lopen”, licht Schoenmaekers toe. “De middenberm zal daardoor wat smaller worden, maar voor voetgangers en fietsers is het sowieso het opzet dat ze in één keer de A12 oversteken.”

Dankzij de opstelstroken ontstaat er meer plaats aan de verkeerslichten en kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt, kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden, zodat deze langer groen krijgen. Het AWV zal de noodzakelijke procedures zo snel mogelijk afronden, zodat de werken nog voor het jaareinde kunnen uitgevoerd zijn.

Fietsbruggen

Op langere termijn zal het AWV versneld de plaatsing van één of meer fietsbruggen onderzoeken op verschillende locaties langs de A12/N177. De studie hiervoor wordt nog dit jaar opgestart. Met de fietsbruggen zou de verbinding voor zwakke weggebruikers verbeterd worden. Tot slot heeft het AWV zich geëngageerd om de langetermijnoplossing van de ondertunneling met bekwame spoed door te voeren. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gemikt op 2021. De piste van de noodbruggen, die eerder door sommigen werd geopperd, wordt definitief verlaten.

Gerechtsprocedure

Schoenmaekers ontkent dat het pakket aan maatregelen een reactie is op de gerechtsprocedure die is gestart door de plaatselijke ondernemingsvereniging Handel en Industrie Aartselaar-Wilrijk (HIW). Die trok vorige week aan de alarmbel omwille van de economische schade die de ondernemers lijden ten gevolge van de verkeerssituatie op de A12. “Het overleg met de besturen, de politie en Voka stond al langer gepland”, aldus Schoenmaekers. “We voelden sowieso al de nood om extra maatregelen om de doorstroming in de zijstraten te verbeteren. Dit zijn maatregelen die relatief snel kunnen worden ingevoerd en die normaal gezien een ingrijpend effect zullen hebben.”

HIW niet betrokken

Bij HIW reageert men gematigd positief op de nieuwe maatregelen. “Iedere stap om de doorstroming op de A12 te verbeteren, juichen wij toe”, reageert Luc Groven van HIW. “Het is een kwestie van een goede balans te vinden tussen veiligheid en doorstroming. Wij denken dat de komst van fietsbruggen de situatie voor zwakke weggebruikers al een stuk veiliger zal maken. Het zou mooi zijn als we al een verbetering kunnen zien tegen de start van het nieuwe schooljaar. Maar we vinden het wel jammer dat we als vereniging van zo’n 150 ondernemers aan de A12 opnieuw niet bij de gesprekken met het AWV betrokken zijn geweest.”