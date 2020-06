Eindelijk oplossing voor wateroverlast in de maak? Rioleringswerken in Kontichsesteenweg vervroegd naar januari 2021

Aartselaar

Goed nieuws voor de bewoners van de Kontichsesteenweg. De geplande rioleringswerken, die het probleem van wateroverlast moeten oplossen, worden vervroegd uitgevoerd. In plaats van in de zomer van 2021 gaat de spade al in januari in de grond. Daarnaast staan er nog drie andere maatregelen gepland die een halt moeten toeroepen aan de waterproblematiek in de omgeving. Vorig maand werd de buurt nog getroffen door wateroverlast na een hevige regenbui