Eerstelijnszorg RupeLaar organiseert eigen contacttracing Ben Conaerts

25 augustus 2020

16u50 0 Aartselaar De Eerstelijnszorg (ELZ) RupeLaar, uit de vijf Rupelgemeenten en Aartselaar, voert sinds deze maand met succes haar eigen contacttracing uit bij de coronabesmettingen in de zes gemeenten. Op die manier krijgt men lokaal sneller zicht op de besmettingshaarden en welke acties de gemeentebesturen kunnen ondernemen.

ELZ RupeLaar bestaat pas sinds het najaar 2019, maar bewijst sinds de coronacrisis al haar meerwaarde. De ELZ werd opgericht om het werk van lokale overheden en lokale zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zo werd binnen de ELZ RupeLaar een COVID 19-team opgericht met dokters en deskundigen dat wekelijks samenkomt. Sinds begin deze maand doet de ELZ daarenboven ook haar eigen contactonderzoek.

“Veel aandacht bij ons contactonderzoek gaat uit naar contacten die kwetsbaar zijn”, legt Aartselaars schepen van Welzijn Hilde Heyman (N-VA) uit. “Ons contactonderzoek verkort de duur tussen het ontstaan van de symptomen en het starten van isolatiemaatregelen, zodat de overdracht beperkt blijft. Thuisisolatie is daarbij een essentiële maatregel. De goede opvolging daarvan hangt echter af van de huisvesting, het sociaal netwerk en de kennis van de ziekte bij de patiënt. Op al die pijlers werken we.”

“Eind juli hebben we via onze ELZ een oproep naar vrijwilligers gedaan voor onze eigen contacttracing”, vult Aartselaars burgemeester Sophie De Wit (N-VA) aan. “Uit die oproep zijn tien vrijwilligers voortgekomen. De huisartsenkring bezorgt hen de te contacteren patiënten. De bekomen informatie wordt dan doorgegeven aan het COVID 19-team binnen de ELZ RupeLaar. Bij alarmsignalen, bijvoorbeeld wanneer de quarantaine door een patiënt niet wordt nageleefd, kunnen we meteen kort op de bal spelen.”