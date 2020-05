Eerste lading van 78.000 gratis mondmaskers vanaf vrijdag bedeeld in Aartselaar en Rupelstreek Ben Conaerts

07 mei 2020

15u08 0 Aartselaar De eerste lading van 78.000 mondmaskers voor Aartselaar en de Rupelgemeenten werd woensdag in Aartselaar geleverd. Vrijdag zullen de eerste pakketten bij de inwoners in de bus vallen. Al zullen sommige nog even geduld moeten hebben.

In het weekend van 25 en 26 april besloten de Rupelgemeenten en Aartselaar samen liefst 78.000 mondmaskers te bestellen. Daarmee krijgt elke inwoner uit die gemeenten een gratis mondmasker in de brievenbus. Alleen is de bestelling zo groot dat ze niet in één, maar in drie keer geleverd moet worden. Het eerste lot werd deze week toegezonden, het tweede lot verwachten de zes gemeenten op 12 mei en het derde en laatste lot volgt dan enkele dagen later. Bij elke levering zorgt elke gemeente individueel voor de verpakking en de bedeling.

“Hoe sneller, hoe beter”

De burgemeesters hebben ervoor gekozen om de pakketten met mondmaskers al te beginnen verdelen zodra de eerste lading is toegekomen. Vrijdag zullen de eerste pakketten al bij de inwoners in de brievenbus vallen. Elke gemeente bepaalt individueel welke wijken, straten of zorgprofielen als eerste hun mondmaskers in de bus ontvangen.

“Hoe sneller we de eerste inwoners al een gratis mondmasker kunnen bezorgen, hoe beter”, luidt het bij de burgemeesters. “Meer mensen hebben dan al de mogelijkheid om met een mondmasker buiten te komen en zo verlagen we nu al de kans op nieuwe besmettingen. We hopen dat de inwoners die dus nog wat langer moeten wachten op hun gratis mondmasker daar begrip voor kunnen opbrengen. We moeten hier nu eenmaal een keuze in maken en deze keuze lijkt ons beter dan dat alle inwoners samen langer moeten wachten op hun mondmasker.”