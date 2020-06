Drie Aartselaarse wijken zonder wijkraad: “Buurtnetwerk Hoplr kan alternatief zijn” Ben Conaerts

23 juni 2020

16u06 0 Aartselaar Oppositiepartijen NAP en Open Vld maken zich zorgen over de toekomst van de Aartselaarse wijkraden. In de gemeenteraad kaarten ze aan dat drie wijken geen actieve wijkraad meer hebben.

“We stellen vast dat de wijkraden van Buerstede, De Leug en Ysselaar geen werking meer hebben”, aldus NAP en Open Vld. “Het gaat om grote wijken, maar toch stellen we vast dat er dus een groot verval is. Hoe komt dat?”

“We hebben ooit zeven wijkraden actief kunnen krijgen, maar het klopt dat er nu een aantal problemen zijn ontstaan”, zegt schepen van Burgerparticipatie Mark Vanhecke (N-VA). “Wat de wijkraad van Buerstede betreft, hebben we verschillende pogingen gedaan om die mensen te contacteren, maar we krijgen daar geen reactie meer van. De werking van de wijkraden van De Leug en Ysselaar staat dan weer op een laag pitje sinds de voorzitters zijn verhuisd.”

Sociaal netwerk

Volgens de schepen is er met het online buurtnetwerk Hoplr wel een sociaal netwerk beschikbaar dat een alternatief kan zijn voor de traditionele wijkraden. “Dat is een ideaal instrument om er mee voor te zorgen dat buren contact met mekaar kunnen blijven houden. Sinds we Hoplr in onze gemeente gelanceerd hebben, hebben we al gemerkt dat er via die weg heel wat nuttige informatie tot bij ons komt over wat er in de wijken leeft.”