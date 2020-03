Drie Aartselaarse werven vallen stil door coronamaatregelen Ben Conaerts

15u35 1 Aartselaar Door de huidige coronamaatregelen hebben Pidpa, Fluvius en Trafiroad beslist alle niet-dringende werken stil te leggen. Dat heeft onder meer gevolgen in Aartselaar, waar drie werven nu extra vertraging oplopen. “Jammer, want het is nu hét moment om de gemeentelijke werven aan te pakken en af te werken”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook een invloed op drie werven in de gemeente Aartselaar. Pidpa, Fluvius en Trafiroad hebben aan de gemeente laten weten dat ze alle niet-dringende werken stil leggen om de veiligheid van hun personeel te kunnen waarborgen. Daardoor dreigen de drie werven nu een pak vertraging op te lopen. Wanneer de werken terug kunnen worden hervat, is op dit moment nog niet bekend.

De meeste impact is er bij de rioleringswerken in de Frits Van den Berghelaan en Gustaaf De Smetlaan. Rioolbeheerder Pidpa, de hoofdbouwheer van dat project, besliste om de werf stil te leggen, zo proper mogelijk achter te laten en tijdelijke steenslag aan te brengen. De nieuwe riolering steekt al overal in, maar de bovenaanleg valt nu volledig stil. Normaal gezien zouden de werken binnen enkele maanden al klaar zijn, maar daar komt nu dus waarschijnlijk vertraging op.

Bushokje

Een andere werf die impact ondervindt van de maatregelen, is de bouw van de nieuwe eindhalte van buslijn 180. Om deze bus terug door het Aartselaarse centrum te laten rijden, werkt de gemeente aan een nieuwe eindhalte op het kruispunt Pierstraat-Reetsesteenweg. Het nieuwe bushokje staat er al, maar firma Trafiroad moet nog een bijkomend verkeerslicht plaatsen om de bus terug naar Aartselaar centrum te laten rijden. Zonder dat licht kan de eindhalte niet worden afgewerkt en kan bus 180 niet opnieuw door Aartselaar rijden.

De gouverneur liet weten dat deze periode hét moment is om gemeentelijke werven aan te pakken en af te werken, zonder dat er al te veel hinder wordt gecreëerd. Het is dan ook jammer dat we nu als gemeente niet verder kunnen door deze overmacht” Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA)

Tot slot moet een project met ANPR-camera’s worden uitgesteld, bedoeld voor het plaatselijk verkeer in wijk Ysselaar te controleren. De ANPR-camera’s zijn al besteld en alle buurtbewoners kregen recent op een infomarkt reeds toelichting over het project. De bedoeling was dat de camera’s in maart werden geplaatst en vanaf eind maart begonnen te handhaven. Het enige dat nog moest gebeuren, de aansluiting door Fluvius van de camera’s op het netwerk, wordt nu door Fluvius stilgelegd.

Veiligheidsmaatregelen

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) hinkt bij al deze werven op twee gedachten. “Enerzijds begrijp ik dat deze firma’s de nodige veiligheidsmaatregelen willen treffen voor hun personeel. Anderzijds krijgen we als gemeente de opdracht van de hogere overheid om zelf onze dienstverlening te blijven verzekeren. Onze technische dienst werkt bijvoorbeeld verder, allerlei veiligheidsmaatregelen in acht genomen. De gouverneur liet alle gemeenten weten dat deze periode hét moment is om gemeentelijke werven aan te pakken en af te werken, zonder dat er al te veel hinder wordt gecreëerd. Het is dan ook jammer dat we nu als gemeente niet verder kunnen door deze overmacht.”