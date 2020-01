Dokwerker smeert vermeend overspel van echtgenote met collega breed uit op sociale media en krijgt probatiestraf Patrick Lefelon

06 januari 2020

11u41 22 Aartselaar Een koppel veertigers uit Aartselaar krijgt een autonome probatiestraf voor het pesten en stalken van een dokwerker uit hetzelfde dorp. De vrouw zou met die dokwerker overspel hebben gepleegd. Haar man die eveneens dokwerker is, startte een roddel- en pestcampagne op sociale media.

De Antwerpse havenarbeider Andy V. en zijn ex-vrouw Jessy R. hebben het leven van een collega-havenarbeider vorig jaar tot een hel gemaakt. Van september 2018 tot maart 2019 werd de man op het werk de huid vol gescholden door Andy V. en werd hij bestookt met beledigende sms’en. Andy V. stond zijn collega ook op te wachten op de parking van de supermarkt en ging roddelen op het werk van de vrouw van de collega.

Andy V. was overtuigd dat zijn vrouw overspel had gepleegd met die collega. In berichtjes pakte de collega uit met welke standjes hij met Jessy R. had uitgeprobeerd. De geviseerde havenarbeider ontkende. Hij had wat geile praat verkocht in chatgesprekken en mevrouw Jessy had hem naaktfoto’s toegestuurd.

Mevrouw Jessy R. koos aanvankelijk wel de kant van haar man Andy V. Zij hielp hem bij de pesterijen door valse Facebook-accounts aan te maken en daarmee de goorste roddels over de collega-havenarbeider te verspreiden. Onder meer op de Facebook-groep “Ge zijt van Aartselaar...” werd het vermeende overspel tot in de details uit de doeken gedaan.

Psychiatrische problemen

De procureur had vijftien maanden cel gevorderd tegen het koppel. De rechtbank wilde zover niet gaan. Het koppel krijgt een autonome probatiestraf. Als zij zich laten behandelen voor hun psychiatrische problemen en als zij een absoluut contactverbod met de slachtoffers naleven, hoeven zij niet naar de gevangenis. Leven zij die voorwaarden niet na, dan krijgen zij alsnog twee jaar celstraf.

De twee verdachten die samen vijf kinderen hebben en ondertussen gescheiden zijn, moeten de slachtoffers ook elk 1.000 euro schadevergoeding.