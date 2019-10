Doek valt over bloemenzaak Mexico Flowers: “Na veertig jaar hebben we beetje rust verdiend” Ben Conaerts

14 oktober 2019

15u17 0 Aartselaar De bekende bloemenzaak Mexico Flowers heeft na 40 jaar de deuren gesloten. Zaakvoerders Danny Bonroy en Hans Ulmann achtten de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen. “Het is met pijn in het hart, maar voor ons voelt het als het juiste moment.”

Het is even wennen: het anders zo fleurige interieur van Mexico Flowers oogt nu eerder kaal en leeg. De bekende bloemenzaak is na bijna 40 jaar klaar om definitief de deuren te sluiten. Voor zaakvoerder Danny Bonroy (59) en zijn partner Hans Ulmann (63) is de tijd gekomen om de bladzijde om te draaien en een nieuw hoofdstuk aan te snijden. “Het is een beetje met pijn in het hart, maar het is voor ons het juiste moment”, zegt het duo. “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Na veertig jaar vinden we dat we wel een beetje rust hebben verdiend. We gaan wat meer van het leven genieten. Misschien eens een reisje maken dat langer duurt dan veertien dagen.” (lacht)

Geen overnemer gevonden

Drie jaar lang hebben Danny en Hans gehoopt om een overnemer te vinden voor hun bloemenzaak langs de Langlaarsteenweg. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt. “De mensen zien het niet zitten om een zaak als deze draaiende te houden. Je mag het werk niet onderschatten: je bent van ’s ochtends tot ’s avonds bezig. Maar we hebben altijd kunnen rekenen op goede, trouwe klanten. Die zijn we echt heel dankbaar. De afgelopen weken hebben we een zestigtal mails gekregen van mensen die zeggen dat ze ons zullen missen. Maar met twee bloemenwinkels in Aartselaar en twee tuincentra in Kontich en Edegem denken we dat we hen achterlaten in goede handen.”

Mexico Flowers is een bloemenzaak met een lange geschiedenis. De winkel werd in 1980 opgestart door Danny Bonroy. Hij was al van jonge leeftijd in de ban van cactussen en wilde zijn passie delen met het grote publiek. De naam van de zaak verwijst niet toevallig naar het land van de cactus. “In de beginjaren concentreerden we ons hoofdzakelijk op cactussen, een plant die toen héél populair was. Maar dan hebben we beseft dat we ons aanbod meer moesten diversifiëren en zijn we ook onder meer snijbloemen en decoratieartikelen gaan verkopen. De jongste paar jaar waren vooral de snijbloemen bijzonder in trek. Veel bedrijven uit de buurt kwamen bij ons aankloppen om hun ruimtes op te fleuren.”

Grote uitverkoop

De voorbije maand organiseerde Mexico Flowers een grote uitverkoop, zodat de winkel vandaag grotendeels leeg staat, op wat kerst- en decoratieartikelen na. Over de toekomst van het handelspand liggen alle pistes momenteel nog open. “Het gebouw zal verkocht worden, maar wat de precieze bestemming zal worden, is nog niet 100 procent zeker”, zegt Hans. “Al is er een zeer grote mogelijkheid dat het gebouw gesloopt zal worden en plaats zal moeten ruimen voor nieuwbouwappartementen.”