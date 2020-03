Dieven stelen pas geleverde auto’s: tot vijftien maanden cel Patrick Lefelon

24 maart 2020

09u34 0 Aartselaar De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdelilah E.K. (34) uit Brussel bij verstek veroordeeld tot vijftien maanden cel voor twee autodiefstallen uit garages in Aartselaar. Nour-Eddine A. (45) uit Anderlecht, die bij een van de diefstallen betrokken was, kreeg zes maanden cel. De gestolen voertuigen werden uitgevoerd naar Afrika.

De feiten kaderden volgens de federale procureur in een epidemie van diefstallen bij garagehouders. De daders hadden het steeds op luxueuze SUV’s gemunt, die meteen verscheept werden naar Mauritanië.

Op 3 oktober 2016 had een garagist net nieuwe wagens geleverd gekregen. Terwijl hij ze aan het binnenrijden was, gingen dieven met een gloednieuwe Renault aan de haal. De garagist zette de achtervolging in, maar raakte ze kwijt. Hij kon wel de nummerplaat van een BMW noteren.

Die bleek verhuurd te zijn aan Nour-Eddine A. Een dag na de diefstal had hij de BMW gedumpt aan het Zuidstation in Brussel. Hij wilde vervolgens samen met Abdelilah E.K. opnieuw een wagen huren, maar kreeg er geen mee.

Uit het telefonieonderzoek op het gsm-nummer van Nour-Eddine A. bleek dat hij 21 contacten had gehad met een Mauritaans nummer. Nour-Eddine A. en Abdelilah E.K. werden bovendien allebei al eerder veroordeeld voor autodiefstallen. De rechtbank vond hun schuld bewezen.

Abdelilah A. werd ook schuldig bevonden aan de diefstal van een Nissan uit de werkplaats van een garage op 7 juni 2014. Hij werd herkend door een werknemer. Nour-Eddine A. werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De beklaagden werden ook nog vervolgd voor de diefstal van een Jeep Renegade op 15 oktober 2015 en van een Jeep Cherokee op 30 november 2016, maar de rechtbank vond hun betrokkenheid niet bewezen. Een derde beklaagde werd over de hele lijn vrijgesproken.