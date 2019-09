Defecte verkeerslichten op kruispunt A12 met Langlaarsteenweg Ben Conaerts

12 september 2019

Aartselaar Donderdagochtend leidden enkele ongevallen tot problemen met de verkeerslichten aan het kruispunt van de A12 met de Langlaarsteenweg. Het kruispunt oversteken wordt daardoor onmogelijk tot vrijdagavond.

Bij een ongeval op het kruispunt met de Langlaarsteenweg werden donderdagochtend de verkeerslichten geraakt. Tien minuten nadat deze hersteld waren, gebeurde een nieuw ongeval, waarbij de kast van de verkeerslichten werd geraakt. Deze herstelling duurt langer omdat hiervoor onderdelen nodig zijn. De middenrijstroken zijn daarom afgezet met nadarhekken, oversteken is onmogelijk.

Deze lichtkast wordt in de loop van donderdag vervangen door een nieuwe, maar kan waarschijnlijk vrijdagavond pas in dienst omdat de bekabeling er complex is. Tot dan kan het kruispunt dus niet worden overgestoken.