De Bonanzas luisteren Bar Populaire op Ben Conaerts

21 november 2019

16u04 0 Aartselaar CC ’t Aambeeld organiseert op maandag 25 november een Bar Populaire in samenwerking met de lokale seniorenverenigingen en woonzorgcentra.

Dé attractie van het evenement worden De Bonazas, een vijfkoppig gezelschap dat songs uit de jaren ’60 vanonder het stof haalt. Met hun nummers tonen ze aan dat er zoveel meer was dan The Beatles en The Rolling Stones. Hun live optreden gaat van start om 16 uur. Voor- en achteraf rijgt DJ El Rubio de meest dansbare deuntjes aan elkaar en projecteert hij videoclips op het grote doek. Tussendoor kunnen de aanwezigen genieten van een tas koffie en een stuk cake.

Het Bar Populaire vindt plaats om 13.15 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 8 euro en zijn te bestellen via de website www.cultureelcentrumaartselaar.be.