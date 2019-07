De Blokkendoos valt in de prijzen op Nederlands filmfestival Ben Conaerts

02 juli 2019

15u38 0 Aartselaar Basisschool De Blokkendoos is in de prijzen gevallen op het UNICEF Kinderrechten Filmfestival (UKRF), het grootse online filmfestival voor Nederlandse basisscholen. De leerlingen van de twee klassen van het zesde leerjaar werden er als winnaar uitgeroepen in de categorie ‘Beste acteerprestaties’.

De Blokkendoos nam als enige Belgische school deel aan het Filmfestival. Dat deed ze met de kortfilm ‘Gezond alarm’, waarin de leerlingen van het zesde leerjaar het belang van gezonde voeding op een ludieke manier in de kijker. De film werd een ongelooflijke YouTube-hit en werd al meer dan 564.000 keer bekeken.

Op het Filmfestival zelf, dat plaatsvond in cinema Tuschinski in Amsterdam, gingen de prijzen voor het beste kinderrechtenverhaal en de beste film en de publieksprijs naar scholen uit Nederland. Maar in de categorie ‘Beste acteerprestaties’ was het De Blokkendoos dat aan het langste eind trok. Een jury, met onder meer Klaasje van K3, bekroonde de leerlingen van het zesde leerjaar als beste acteurs.

Directeur Bart Willemen is trots: “We gaan de prijs een mooie plaats geven in de school. De leerlingen mogen intussen genieten van een welverdiende zomervakantie.”

De kortfilm ‘Gezond alarm’ is hier te bekijken.