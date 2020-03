Davidsfonds vertoont documentaire ‘Human Flow’ Ben Conaerts

08 maart 2020

14u33 0 Aartselaar Het Davidsfonds Aartselaar vertoont op dinsdag 10 maart de documentaire ‘Human Flow’ van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei.

Meer dan 65 miljoen mensen wereldwijd werden gedwongen hun woning te verlaten. Ze ontvluchtten hongersnood, klimaatverandering en oorlog.. De film ‘Human Flow’, van de bejubelde kunstenaar Ai Weiwei, schetst een krachtig beeld van deze massamigratie, de grootste volksverhuizing sinds de Tweede Wereldoorlog, en wijst op de onthutsende omvang van de vluchtelingencrisis.

De vertoning vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.