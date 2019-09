Dansproject ‘Dochters van Eva’ begint nieuwe lessenreeks met initiatieles Ben Conaerts

21 september 2019

12u56 0 Aartselaar Danscoaches Suzanne Demesmaeker en Pat Van Lantschoot maken zich op voor een nieuwe lessenreeks van ‘Dochters van Eva’. Geïnteresseerden dames kunnen op dinsdag 24 september alvast deelnemen aan een initiatieles.

‘Dochters van Eva’ is een dansproject gericht op vrouwen van boven de vijftig. De deelnemers leren meer over ‘danstaal’ en creatie. Anders dan bij andere danslessen leren de ‘Dochters van Eva’ geen opgelegde danspasjes. Hier tellen de eigen ideeën en inbreng en wordt geen strikte choreografie gevolgd.

Wie nog zin heeft om mee te komen proeven van de sfeer en aanpak van ‘Dochters van Eva’, is welkom voor de initiatieles op dinsdag 24 september 2019. Deze vindt plaats van 10 tot 12 uur in CC ’t Aambeeld en is volledig gratis en vrijblijvend. Je moet wel vooraf inschrijven via cultuur@aartselaar.be, tel. 03 877 28 75 of de webshop.