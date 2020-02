Dameszaak Follie heropend na uitbreiding: “Meer dan 120 vierkante meter shoppingruimte” Ben Conaerts

13 februari 2020

15u21 0 Aartselaar Dameskledingzaak Follie in de Kapellestraat steekt sinds kort in het nieuw. Uitbaters Yana Van Rillaer en Mike Loverie hebben hun winkel uitgebreid en kunnen hun klanten voortaan liefst 120 vierkante meter shoppingruimte aanbieden.

Yana Van Rillaer en Mike Loverie startten hun Follieverhaal vier jaar geleden op de hoek van de Kapellestraat en de Karel Van de Woestijnelaan. De dameskledingszaak groeide uit tot zo’n groot succes dat de beschikbare capaciteit te klein werd. Zaakvoerders Yana Van Rillaer en Mike Loverie sloten daarom een huurovereenkomst af voor het naburige pand – het vroegere Slaapcenter – en richtten het onlangs in als extra winkelruimte.

“De afgelopen jaren hebben we een tweede en derde vestiging van Follie geopend in Hove en Bornem”, zeggen Yana en Mike. “We willen in al onze zaken dezelfde collectie kunnen aanbieden, maar onze winkel in Aartselaar was een stuk kleiner dan de andere twee. Dus dat werd alsmaar meer een uitdaging. Nu is dat rechtgezet: onze vernieuwde winkel is met meer dan 120 vierkante meter onze grootste.”

De opening werd gevierd met een feestelijk openingsweekend voor de klanten. Ongeveer 700 bezoekers kwamen samen klinken op de vernieuwde zaak. “Het is dankzij hen dat we als ondernemers mooie stappen kunnen maken”, aldus de trotse zaakvoerders. “Dus we vonden het de normaalste zaak van de wereld om hen extra in de watten te leggen.”