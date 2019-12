Cultureel Centrum sluit 2019 af met uitverkochte zalen: “Dit is een van onze beste seizoenen ooit” Ben Conaerts

10 december 2019

13u47 0 Aartselaar Het Cultureel Centrum Aartselaar kan terugblikken op een straffe eerste helft van het cultuurseizoen. Niet alleen de voorbije maanden zat het CC regelmatig stampvol, ook voor de voorstellingen van de volgende weken zijn de tickets al nagenoeg allemaal de deur uit. “Het is een van de meest succesvolle seizoenen tot nog toe”, zegt cultuurbeleidscoördinator Nele Jacobs.

Het Cultureel Centrum is momenteel aan zijn 28ste seizoen bezig en zeggen dat het loopt als een trein, is nauwelijks overdreven. Grote namen, zoals Eriksson Delcroix, theatergezelschap Baar en Johan Petit van het MartHa!tentatief, deden de voorbije maanden het cultuurcentrum al goed vollopen. Maar ook voor de voorstellingen die deze maand en volgend voorjaar nog op de agenda staan, zoals Jef Neve en Natalia, Studio Guga en de voorstelling ‘Bossemans en Coppenolle’ van Loge 10, vlogen de tickets de deur uit. Concrete cijfers: midden oktober telde het cultuurcentrum al 12.163 verkochte tickets. Dat zijn er ruim 800 meer dan in 2018 en ruim 1.400 meer dan in 2017 rond dezelfde periode.

Positieve verrassingen

“Dat we met uitverkochte zalen het jaar kunnen afsluiten is heel mooi”, zegt cultuurbeleidscoördinator Nele Jacobs. “Het toont aan dat we goed bezig zijn en dat de Aartselarenaren ons programma weten te appreciëren. We hebben waarschijnlijk een van onze meest succesvolle cultuurseizoenen ooit. Van sommige voorstellingen weet je op voorhand al dat ze zullen uitverkopen. Maar ik geef toe dat er qua ticketverkoop ook voor ons regelmatig positieve verrassingen tussen zitten. Stef Bos, bijvoorbeeld, kon onlangs bij ons in een uitverkochte zaal optreden. Dat was de vorige jaren, toen we hem ook al regelmatig te gast hadden, nooit het geval.”

Groter bereik

Eén van de verklaringen voor het succes schuilt volgens Nele Jacobs in de goede regionale samenwerking. Sinds enkele jaren werkt de cultuurdienst van Aartselaar samen met haar collega’s in de Rupelstreek en de zuidrand van Antwerpen. “Als kleine gemeente is het vaak moeilijk om voldoende regionaal te communiceren. Je bereikt moeilijk het publiek buiten je eigen gemeentegrenzen. Maar door onze samenwerking verschijnen onze familievoorstellingen ook onder meer in de kalenders van het CC De Steiger in Boom en IVEBICA in Hemiksem, Schelle en Niel. Zo gebeurt het alsmaar vaker dat ook mensen uit de omringende gemeenten naar ons CC komen”, legt Jacobs uit.

Franse weken

Van zaterdag 21 december tot en met maandag 6 januari is de cultuurdienst gesloten en kunnen de medewerkers even de batterijen opladen. In februari en maart volgend jaar staat er weer een nieuw hoogtepunt te wachten met de Franse weken. “Dan halen we met het zonnige zuiden naar Aartselaar”, legt Jacobs uit. “Compagnie Marius brengt de Franse klassieker ‘De Schpountz’ van Marcel Pagnol. Axelle Red houdt in Aartselaar halt met haar Electro Acoustic Tour en Eddy et les Vedettes laten de hoogdagen van het Franse lied herrijzen. Verder staan er nog een kaas- en wijndegustaties gepland, net zoals een conversatiecursus Frans voor beginners.”

Kerstgeschenk

Wie nog een goed eindejaarscadeau zoekt, kan momenteel dan weer zijn voordeel doen met de cadeaucheques van het Cultureel Centrum. “Wij verkopen het hele jaar door cadeaucheques van 5, 10 en 20 euro”, zegt Nele Jacobs. “Zeker nu met de eindejaarsperiode is het een origineel geschenk voor onder de kerstboom. Als ontvanger kan je er vele kanten mee uit: pik je een voorstelling mee of volg je liever een workshop?”

Alle info over het programma is te vinden op de website www.cultureelcentrumaartselaar.be.