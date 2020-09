Cultureel Centrum organiseert vier vrijdagavonden comedy- en muziekoptredens in openlucht Ben Conaerts

01 september 2020

15u04 0 Aartselaar CC Aartselaar pakt deze maand uit met vier humoristische en muzikale optredens in openlucht. Dat gebeurt in het gloednieuwe Café CC Den Tarmac, op de parking van de Muziekacademie in de Carillolei.

Het coronaspook mag dan nog niet helemaal weg zijn, het Cultureel Centrum van Aartselaar wil deze maand wel al wat cultuur op zijn publiek loslaten. Daarvoor wordt op de parking van de Muziekacademie in de Carillolei vier vrijdagavonden op rij Café CC Den Tarmac ingericht. Je kan daar gaan genieten van optredens van onder meer folkband Circo Maximo, comedian Bas Birker, countrygezelschap Snow on the Roof, de Zuid-Afrikaanse songwriter Stefan Dixon, folkband The Daisy Crookeds en cabaretier Robrecht vanden Thoren.

“In Café CC Den Tarmac trakteren we de mensen op een gezellig cultureel avondje met toffe muziek en comedy”, klinkt het bij het CC. “De optredens zijn gratis, maar je moet wel vooraf reserveren. Als je samen wilt zitten, bestel en betaal dan je kaartjes samen. Aparte reservaties worden als aparte bubbels beschouwd en kunnen niet samenzitten. Je kan reserveren voor maximaal vijf personen. In dat geval zit je samen aan één tafel. Bij regenweer wijken we met de optredens uit naar ons Cultureel Centrum in de Della Faillelaan.”

Vanaf maandag 7 september gaat ook de ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen van start. Omdat er door de coronamaatregelen nog te veel onduidelijkheid is op langere termijn, wordt de ticketverkoop beperkt tot de voorstellingen tot en met 31 oktober 2020. Aangezien de workshops georganiseerd worden in kleine groepen, kunnen deze wel in veilige omstandigheden en met aandacht voor de ‘social distancing’ plaatsvinden.

Reserveren voor de optredens in Café CC Den Tarmac kan hier.