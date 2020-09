Cultureel Centrum Aartselaar pikt draad weer op met coronaveilige evenementen: “Mensen hebben hier enorm naar uitgekeken” Ben Conaerts

24 september 2020

16u54 0 Aartselaar Na een maandenlange sluiting heeft het Cultureel Centrum Aartselaar sinds enkele weken de draad weer opgepikt. Met Café CC – Den Tarmac vonden al sinds begin september weer coronaveilige activiteiten plaats op verplaatsing, nu heeft ook het Cultureel Centrum zelf weer de deuren geopend. “We hebben ons naar een nieuwe realiteit geplooid om te kunnen doen wat we moeten doen: onze bezoekers tal van fijne avonden bezorgen.”

Sinds begin september organiseert de cultuurdienst elke vrijdagavond Café CC – Den Tarmac op de parking van de muziekschool. Regionale artiesten komen er zorgen voor fijne muziek en laten de toeschouwers nog een avondje lachen. Het recept valt danig in de smaak, zegt cultuurbeleidscoördinator Nele Jacobs. “Met deze gratis voorstellingen willen we aantonen dat een veilige cultuurbeleving vandaag de dag zeker nog mogelijk is. Als we de enthousiaste reacties achteraf merken, merken we dat het de mensen deugd doet. Bovendien is dit het ideale initiatief om lokaal, nog onbekend talent een forum te geven.”

De weergoden hebben tot nog toe goed meegewerkt, zodat alle voorstellingen konden doorgaan in openlucht. Voor het optreden van The Daisy Crookeds en cabaretier Robrecht Vanden Thoren van vrijdag 25 september zien de weersvoorspellingen er minder fraai uit. Daarom wordt Café CC – Den Tarmac verhuisd naar het Cultureel Centrum zelf, in de Della Faillelaan. Het wordt pas de tweede keer sinds midden maart dat het CC de deuren opent.

Vertrouwen

“Vorige week stond de theatervoorstelling ‘Den beer heeft mij gezien’ van Theater Arsenaal al op onze planken, die gepland stond voor dit voorjaar, maar door de coronacrisis moest worden uitgesteld. Uiteindelijk verwelkomden we verspreid over twee avonden 250 bezoekers van de 300 voorziene plaatsen. Het succes van ‘Den beer’ en Café CC – Den Tarmac stemt ons hoopvol. De cultuurliefhebbers hebben er duidelijk opnieuw zin in. Dat ze blijven komen, toont niet alleen dat ze er naar uit kijken om opnieuw cultuur te beleven, maar dat ze vertrouwen hebben in onze aanpak.”

Maandelijks magazine

Het gloednieuwe cultuurseizoen zal wel anders verlopen dan gewoonlijk. Zo blijft de capaciteit voorlopig beperkt en zitten bezoekers in hun eigen bubbel op een veilige afstand van andere toeschouwers in de zaal. Ook werd met ‘De Stijgbeugel’ een nieuw maandelijks magazine gelanceerd dat elke inwoner ontvangt in het gemeentelijk infoblad en dat eveneens verkrijgbaar is bij de openbare gemeentelijke diensten en de plaatselijke middenstand.

“Met ‘De Stijgbeugel’ kunnen we veel korter op de bal spelen en het publiek sneller informeren over veranderingen, aangepaste maatregelen en de maandelijkse ticketverkoop dan met de vroegere jaarbrochure. We weten immers dat kleinschaligheid en flexibiliteit de komende maanden de rode draad vormen en dat we mogelijk met nog wat wijzigingen geconfronteerd worden. Toch houdt dat ons niet tegen om er vol enthousiasme in te vliegen.”