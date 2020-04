Coronavirus slaat hard toe in WZC Zonnewende in Aartselaar: 98 besmettingen, 14 overlijdens Ben Conaerts

13 april 2020

15u22 84 Aartselaar Het woonzorgcentrum Zonnewende in Aartselaar is bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus. Liefst 98 van de 166 bewoners zijn positief getest op het virus. 26 van die bewoners zijn momenteel ook ziek. In het woonzorgcentrum overleden de voorbije weken al 14 bewoners, vermoedelijk in de meeste gevallen aan de gevolgen van corona.

Het coronavirus slaat ongemeen hard toe in het woonzorgcentrum Zonnewende. De afgelopen weken waren er al plots meer zieke bewoners, zieke personeelsleden en overlijdens vast te stellen, vermoedelijk ten gevolge van het virus. Vorig weekend beslisten de coördinerende artsen dan ook niet langer te wachten en iedereen op eigen initiatief en op kosten van het woonzorgcentrum te laten testen. Daaruit bleek dat liefst 98 van de 166 bewoners positief testten op het virus, hoewel velen van hen niet ziek waren noch symptomen van besmetting vertoonden. Ook meerdere personeelsleden testten positief.

“Het grote merendeel van deze mensen stelt het onder de huidige omstandigheden wel goed”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “26 bewoners zijn effectief ziek, waarvan achttien bewoners stabiel, zes bewoners ernstig ziek en twee bewoners kritiek zijn. Anderzijds zijn er dit weekend wel opnieuw vier bewoners overleden, van wie één iemand negatief had getest. Dat brengt het aantal betreurde overledenen in Zonnewende de laatste weken op veertien. De meerderheid ervan is vermoedelijk overleden ten gevolge van het virus.”

Extra verplegend personeel

Het woonzorgcentrum zet intussen alle zeilen bij om de crisis het hoofd te bieden. Bewoners, personeel en hun familieleden werden van de testresultaten op de hoogte gebracht en de werking en organisatie van het woonzorgcentrum werden aangepast. Er kwam ook extra hulp voor het verzorgend en verplegend personeel. Zo schoot het Rode Kruis dit weekend reeds te hulp en komt deze week extra verplegend personeel het team vervoegen. Binnenkort zullen ook de nog niet-geteste personeelsleden van Zonnewende en de bewoners van de assistentiewoningen getest worden.

“Sedert enkele dagen ben ik in nauw overleg met de artsen en de directie van Zonnewende”, vervolgt burgemeester De Wit. “Op die manier houden we vanuit het gemeentebestuur zicht op de actuele situatie en noden van het woonzorgcentrum en proberen we het te ondersteunen waar nodig. Het beschermingsmateriaal is voorlopig voldoende aangevuld. Het woonzorgcentrum zoekt wel nog vrijwilligers die de personeelsuitval in Zonnewende mee willen opvangen of de sociale zorg op zich willen nemen. En iedereen kan ook helpen door in zijn kot te blijven of bij het naar buiten gaan de richtlijnen stipt te volgen. We mogen nu écht niet gaan slabakken.”

Wie zich kandidaat wil stellen als vrijwilliger in Zonnewende, kan dit doen door te mailen naar hilde.heyman@aartselaar.be.

